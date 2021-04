Die neue Risikoliste des Bundes steht. Ab dem 3. Mai gehören Mexiko, Ägypten, Katar und die Kapverdischen Inseln zu den Risikogebieten. In den Gebieten der Nachbarstaaten gehören in Deutschland die Bundesländer Sachsen und Thüringen zu den Risikogebieten. In Italien Apulien, Emilia Romagne, Friaul / Julisch Venetien, Kampanien und die Toskana.