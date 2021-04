Dafür kann man wieder nach Israel reisen ohne danach in die Quarantäne zu müssen.

Ab dem 19. April gilt die neue Risikoliste des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Rückreisende aus der Türkei, Kroatien, Armenien und Litauen müssen dann neu in Quarantäne.

In Deutschland gehört neu Sachsen zum Risikogebiet und in Frankreich die Bretagne und Nouvelle Aquitane.

Seit dem 8. April stehen auch folgende Länder nicht mehr auf der Liste: Albanien, Jamaika, Vereinigte Arabische Emirate sowie in den Nachbarstaaten die Regionen Abruzzen, Umbrien, Molise und Basilikata in Italien und die Insel Korsika in Frankreich.