Die Swisscom steckt dahinter

BAG-SMS sorgt für Verwirrung bei Empfängern

Am Freitag haben viele Swisscom-Kunden eine Werbe-SMS für die SwissCovid-App erhalten. Als Absender stand zwar «BAG-Info», verschickt wurde die SMS aber von der Swisscom.

Die Corona Tracing-App wurde am Donnerstag lanciert. Obwohl der Bund immer wieder betonte, dass der Datenschutz gewährleistet wird, gab es in der Bevölkerung viele Skeptiker. Dass am Freitag zahlreiche Mobilnutzer vom BAG eine SMS erhalten haben, hat nicht nur Datenschutz-Experten verunsichert.

In der SMS wird für die SwissCovid-App des Bundes geworben, mit dem Vermerk: «Privatsphäre hat oberste Priorität – es werden keine persönlichen Daten zentral gespeichert». Das SMS wurde auf dem Handy mit dem Absender «BAG-Info» angezeigt, was nach einer offiziellen Information des Bundes aussieht. Hinter der SMS steckt aber nicht der Bund, sondern die Swisscom. So ging das SMS ausschliesslich an Swisscom-Kunden.