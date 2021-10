Wars ein Reinfall? – BAG stoppt umstrittene Fail-Kampagne

BAG erklärt Idee nach wenigen Wochen für «ausgeschöpft»

Die Social-Media-Kampagne des Bundes bediente sich im Netz an Meme-Videos, in denen Menschen in brenzligen Situationen zu sehen waren. In einem Video war ein Paar zu sehen, das ganze Löffel Zimt in den Mund nahm, nur um ihn gleich wieder auszuspucken. Das Video endet mit dem Hinweis, dass es klüger sei, sich impfen zu lassen, als puren Zimt zu essen. Von Beginn an prasselte Kritik auf das BAG ein für die Botschaft, die vielen zu einseitig daherkam. Auf Twitter fielen die Reaktionen scharf aus. So schrieb eine Userin: «Liebes BAG, bis jetzt war ich mit euch und bin für die Impfung! Hier wurdet ihr schlecht beraten. Diese Botschaft ist wirklich misslungen.»