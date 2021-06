Kroatien, Zypern, Türkei fallen weg - BAG streicht Italien ganz von der Quarantäne-Liste

Die Côte d’Azur gilt ab 3. Juni nicht mehr als Risikogebiet. (Hier ein Bild vom Strand in Nizza.)

Italien steht per 3. Juni nicht mehr auf der Liste.

Den Sommerferien scheint nicht mehr viel im Weg zu stehen: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat Italien von seiner Risikoliste gestrichen. Ab 3. Juni können Italien-Rückkehrer ohne Einschränkungen in die Schweiz einreisen.

Auch der Iran, Kroatien, Luxemburg, Türkei und Zypern sind nicht mehr auf der Liste. In Deutschland wurden die Bundesländer Sachsen und Thüringen gestrichen. In Frankreich die Regionen Occitanie und Provence-Alpes-Côte d’Azur und in Italien die Regionen Apulien und Kampanien.