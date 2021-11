Für Junge lieber Biontech – BAG überrumpelt Kantone mit Änderung der Impfempfehlung

238 Verdachtsfälle bei 11,6 Millionen Impfungen

Genaue Zahlen dazu hat die Zulassungsstelle Swissmedic: «Bis zum 23. November wurden, bei über 11,6 Millionen verabreichten Impfdosen, 238 Verdachtsberichte von Myokarditis und/oder Perikarditis aus der Schweiz gemeldet und evaluiert», sagt Mediensprecher Lukas Jaggi. Davon seien 42 Fälle in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer und 187 mit jenem von Moderna aufgetreten, in neun Fällen ist der Impfstoff bislang nicht bekannt. «Die Betroffenen wurden medizinisch behandelt und sind mehrheitlich bereits wieder genesen.»

Eine Umfrage von 20 Minuten zeigt: Die Kantone gehen mit der neuen Empfehlung sehr unterschiedlich um. Zürich hält sich konsequent daran: «Personen unter 30 werden nur noch mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft», sagt ein Mediensprecher der Gesundheitsdirektion. Anders etwa in Basel-Stadt: «Personen, welche eine Moderna-Impfung wünschen, können diese weiterhin erhalten», heisst es da. Mehrere Kantone konnten die Umsetzung der neuen Empfehlung am Montag noch gar nicht kommentieren.

«BAG-Kommunikation war erneut schlecht»

Für GLP-Nationalrat Martin Bäumle ist dieses Durcheinander keine Überraschung: «Die Empfehlung des BAG ist richtig, aber man hätte diese schon lange machen können.» Bei einer so kurzfristigen Änderung der Impfempfehlung sei es klar, dass die Kantone nun unterschiedlich darauf reagierten, so Bäumle. «In Anbetracht unserer jetzigen Pandemie-Lage war es sicherlich nicht der optimale Zeitpunkt, einmal mehr war die Kommunikation von BAG und EKIF schlecht. Wir müssen im Moment Sicherheit ausstrahlen und weiter impfen und boostern und nicht mit solchen Meldungen Unsicherheit streuen.»

Dass das BAG mit der angepassten Empfehlung die Kantone überrumpelt hatte, zeigt sich auch in Luzern: «Meine Schwester wollte sich am Samstag auf dem Impfschiff die zweite Dosis Moderna holen», erzählt Leserin L. C.* Der anwesende Arzt habe ihrer Schwester gesagt, dass sie früher am Morgen hätte kommen sollen – jetzt kriege sie keine Moderna-Impfung mehr. «Pfizer konnte man ihr aber auch nicht anbieten, da das Impfschiff keinen Vorrat davon hatte.» Noch am selben Tag habe es in einem anderen Impfzentrum dann geklappt mit der Moderna-Impfung. «Dort wusste der Arzt offenbar noch nichts von der neuen Regelung.»