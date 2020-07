«Fake News»

BAG-Direktor warnt vor Flyern der Maskengegner

Am Samstag verteilten Corona-Skeptiker in Zürich Flyer gegen die Maskenpflicht im ÖV. Wer hinter der Aktion steckt, ist unklar. Die Corona-Taskforce und das BAG verurteilen die Aktion.

Die Maskenpflicht in den ÖV gilt seit Montag, 6. Juli.

Auf den Flyern wird auch gesagt, es gebe keine 2. Welle an Corona-Fällen.

Die Flyer, die am Samstag in Zürich verteilt wurden, warnen vor der «unsinnigen und gefährlichen» Maskenpflicht.

«Maskenpflicht – unsinnig & gefährlich» ist auf Flyern zu lesen, welche am Samstag ein Mann beim Zürcher Bellevue verteilt hat. Die Flyer sind farbig auf Glanzpapier gedruckt, Design und Farbwahl erinnern an die offiziellen Flyer des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Seit dem ersten Tag der Maskenpflicht bekämpfen Einzelpersonen und lose Gruppierungen diese mit Flyern.

Als sie den Flyer genauer anschaute, bemerkte Z., dass darauf ausschliesslich Argumente gegen das Tragen von Masken zu finden waren. So steht etwa, dass «Alltagsmasken» nicht vor Viren schützten, dass die Sauerstoffzufuhr verringert werde und dass sich aufgrund der Feuchtigkeit unter der Maske Bakterien und Viren in der Lunge vermehren würden und man Pickel bekomme. Auf der Rückseite finden sich Zahlen, die belegen sollen, dass es keinen «relevanten Anstieg der Fallzahlen» und keine zweite Welle gebe (siehe Bildstrecke).

BAG-Direktor spricht von «Fake News»

Am Sonntagnachmittag postete der Direktor des BAG, Pascal Strupler, den Flyer auf Twitter und schrieb dazu: «Fake News!» Auch Marcel Tanner, emeritierter Epidemiologie-Professor am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut und Mitglied der Taskforce des Bundes, verurteilt die Aktion: «Die Aussagen sind falsch. Sie haben keine wissenschaftliche Grundlage.»

Die Wirksamkeit von Masken in Situationen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, ist laut Tanner durch verschiedene Studien aus diversen Ländern klar erwiesen. «Das haben wir in der Taskforce schon im April gesagt. Mittlerweile haben wir durch die Erfahrungen während der Pandemie weitere Erkenntnisse hinzugewonnen, und auch die WHO bestätigt klar die Wirksamkeit der Masken.»