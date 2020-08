Lift statt Treppe, zu spät gezahlte Steuern, zu hoher Alkohol-Konsum – die Liste von nicht ganz so vernünftigen oder gesunden Entscheidungen, die Menschen im Alltag treffen, ist gross. Nun will das BAG Schweizerinnen und Schweizer mit einem neuen Ansatz dazu bewegen, sich sinnvoller und gesünder zu benehmen. Dies berichten die Zeitungen der «CH Media» .

«Nudging» heisst der Begriff, der dazu derzeit in aller Munde ist. Er bedeutet so viel wie «anstupsen». Die Behörden wollen die Bürger mit Anstupsern in die gewünschte Richtung lenken. Statt mit Verboten und Vorschriften zu arbeiten, wird bei Nudging auf unterbewusste Verhaltensmuster gezielt.

Strom sparen, Alkoholkonsum reduzieren

So reduzieren junge Menschen beispielsweise ihren eigenen Alkoholkonsum, wenn sie erfahren, dass ihre Kollegen weniger trinken, als sie selbst erwarten. Die Wahrnehmung und damit allenfalls das Verhalten lässt sich auch durch angepasste Formulierungen steuern. So wird Fleisch, das als «99% fettfrei» gekennzeichnet ist, als gesünder wahrgenommen als dasselbe Fleisch mit dem Label «1% Fettgehalt».

Weiter geht Nudging in anderen Ländern – so beispielsweise in Grossbritannien. Hier wurde Bürgern mit Steuerschulden ein Foto ihres Autos zugestellt – mit dem Hinweis auf eine mögliche Pfändung, sollten sie die ausstehenden Steuern nicht bezahlen. In Kalifornien informieren einige Gemeinden ihre Bewohner konsequent, wie viel Strom sie im Vergleich zu ihren Nachbarn verbrauchen. Und in Deutschland gibt es für Nudging eine eigene Arbeitsgruppe unter dem Titel «Wirksam regieren». Sie erarbeitet unter anderem Anstupser, dank derer Bürger pünktlicher Steuern zahlen, Strom sparen oder sich als Organspender registrieren lassen sollen.