Kampagne BAG will Säuglinge gegen Grippe impfen

Damit das Gesundheitswesen im Winter nicht an den Anschlag kommt, lanciert das Bundesamt für Gesundheit eine neue Impfkampagne.

Während Kinder nur leicht an Covid-19 erkrankten und das Virus schlecht auf andere Personen übertrügen, könne sie eine Grippe schwer treffen.

Damit will das BAG das Gesundheitssystem entlasten.

Dieses Jahr könnte die saisonale Grippe mit einer zweiten Corona-Welle zusammenfallen. Die Influenza, die jeweils im Oktober an Fahrt aufnimmt, beschert Ärzten und Spitälern jeweils erheblichen Aufwand. Damit Grippeinfizierte das Gesundheitssystem während der Corona-Pandemie nicht zusätzlich belasten oder gar an den Anschlag bringen, setzt das Bundesamt für Gesundheit bei den Kleinsten an. Das BAG rät, Säuglinge ab dem Alter von sechs Monaten gegen die saisonale Grippe impfen zu lassen.