Berner Spitäler : Bagatellfälle führen zu Überlastungen auf den Notfallstationen

Die Notfallstationen der Berner Spitäler platzen derzeit aus allen Nähten. Das Spital Thun etwa verzeichnet über 30 Prozent mehr ambulante Patientinnen und Patienten im Vergleich zu vor einem Jahr. Einer der Gründe: Vermehrt wird der Notfall wegen sogenannter Bagatellfälle aufgesucht. Dies habe zum einen damit zu tun, dass weniger Hausarztpraxen in der Region Notfalldienste anbieten oder diese selbst überlastet sind, erklärt Sprecher Pierre Hagmann. Andererseits habe die Pandemie die Menschen womöglich zusätzlich für eigene körperliche Befindlichkeiten sensibilisiert, was teilweise dazu führe, dass diese «Mühe bekunden, zwischen ernsthaften, dringlichen Problemen und Bagatell-Situationen zu unterscheiden». Über die überlastete Notfallstation am Thuner Spital hatte Radio Beo berichtet.

Auch die Notaufnahme des Spitalzentrums Biel wird oft «wegen nicht gravierender Verletzungen oder Erkrankungen» aufgesucht. Dass der Juli diesbezüglich ein «Rekord-Monat» war, habe aber auch mit einem Mangel an Alternativen zu tun, erklärt Sprecherin Marie-Pierre Fauchère: «Viele Leute haben keinen Hausarzt oder keine Hausärztin, oder ihr Hausarzt ist in den Ferien.» Hagmann sieht als weiteren Grund für die starke Auslastung, dass aufgrund von Hitze, Covid-19 und wieder aktiverem Freizeitverhalten aktuell mehr gesundheitliche Probleme auftreten.

Die Spitäler der Inselgruppe verzeichnen bei den Notfällen bereits seit dem Ende der Corona-Massnahmen «einen Anstieg im zweistelligen Prozentbereich», schreibt das Unternehmen auf Anfrage. Notfalleinrichtungen seien in Zeiten überlasteter Gesundheitssysteme die ersten Puffer, welche die Versorgungsengpässe abfangen würden. «Aufgrund des Fachkräftemangels sowie krankheitsbedingter Ausfälle ist es für das Spital anspruchsvoll, diese Zusatzbelastung zu tragen, da die Personaldecke in Berufsgruppen wie der Pflege auch in der Inselgruppe dünn ist», so Sprecher Didier Plaschy.