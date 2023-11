Bagger-Arbeiten: Ski-Star Marco Odermatt über Kritik

Rennen in Zermatt : «Unnötige Diskussionen» – Odermatt über Kritik an Gletscherarbeiten

Die Ski-Stars sollen am Wochenende die «Gran Becca», also die Piste auf dem Gletscher in Zermatt, absolvieren. Vorher sprachen Odermatt und Co. aber nochmals über die Kritik an den Arbeiten auf dem Gletscher.