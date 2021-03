In Lenzburg AG ereignete sich am Montagmorgen ein Arbeitsunfall.

Wie ein News-Scout berichtet, fand am Freitag in Lenzburg AG ein Einsatz statt. «Die Polizei, wie auch Rettungssanitäter, waren vor Ort.» Laut Bernhard Graser, Sprecher bei der Kantonspolizei Aargau, kam es am Freitagvormittag zu einem Arbeitsunfall. An der Sonnenbergstrasse sei ein Bagger einen Hang heruntergerutscht.