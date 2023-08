Bern: Attacke auf Jugendliche – Untersuchungshaft beantragt

Im Bahnhof Bern griff eine Frau eine Jugendliche mit einem Messer an. Die Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaft.

Die mutmassliche Angreiferin wurde von der Polizei festgehalten. 20min/News-Scout

Darum gehts Nach der Messerattacke am Bahnhof Bern auf eine Jugendliche beantragt die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft.

Tatverdächtig ist eine Frau. Ein Augenzeuge schätzte ihr Alter auf 25 bis 35 Jahre.

Ebenfalls verletzt wurde eine ältere Frau, die der Jugendlichen zu Hilfe eilte.

Am Treffpunkt am Bahnhof Bern kam es am Donnerstagmittag zu einer Attacke auf eine Jugendliche. Eine Frau sei mit einem Messer auf ein junges Mädchen losgegangen, berichtete eine Augenzeugin gegenüber 20 Minuten. Eine ältere Frau, die habe eingreifen wollen, sei von der Angreiferin ebenfalls verletzt worden.

Antrag auf Untersuchungshaft

Die Kantonspolizei Bern nahm die Angreiferin fest. Wie Kapo-Mediensprecherin Lena Zurbuchen am Freitag gegenüber 20 Minuten bestätigt, stellt die Staatsanwaltschaft Antrag auf Untersuchungshaft für die Frau. Der Antrag werde noch am Freitag eingereicht, so Zurbuchen.

Ab dem Zeitpunkt des Antrages ist das Zwangsmassnahmengericht zuständig. Dieses muss den Fall innert 48 Stunden bearbeiten und die U-Haft bewilligen oder ablehnen.

1 / 5 Polizisten hielten die Angreiferin am Boden fest. 20min/News-Scout Die Frau hatte zuvor eine Jugendliche mit einem Messer angegriffen. 20min/News-Scout Die Jugendliche wurde infolge ihrer Verletzung ins Spital gebracht. 20min/News-Scout

Ältere Frau ebenfalls attackiert

Gemäss ersten Erkenntnissen hatte sich eine Jugendliche am Treffpunkt des Bahnhofs Bern aufgehalten, als sie unvermittelt von einer Frau mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt wurde. Dies schrieb die Kapo Bern am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Eine ältere Frau eilte der Jugendlichen zu Hilfe, wobei diese ebenfalls verletzt wurde.

Die Angreiferin konnte schliesslich durch Drittpersonen überwältigt werden, ehe die Einsatzkräfte der Kantonspolizei eintrafen. Sie nahmen die Frau fest und brachten sie schliesslich auf eine Polizeiwache. Die Jugendliche wurde von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Die Frau, welche dem Opfer zu Hilfe eilte, begab sich ebenfalls in ärztliche Behandlung.

Die Angreiferin wurde gemäss aktuellen Kenntnissen leicht verletzt. Der Treffpunkt am Bahnhof Bern war während der Arbeiten vor Ort grossräumig abgesperrt. Das Messer wurde sichergestellt. Ersten Abklärungen zufolge ist davon auszugehen, dass sich die Jugendliche und die Angreiferin nicht gekannt haben. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zu den Ereignissen aufgenommen.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.