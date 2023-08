Vergewaltigung an Bahnhof in München – wieso griff niemand ein?

1 / 3 Am U-Bahnhof Max-Weber-Platz in München wurde in der Nacht auf den 19. August 2023 ein 18-jähriger Mann vergewaltigt. (Symbolbild) imago images/imagebroker/A. Bernhard Der 20-Jährige traf den Polen schlafend an. Symbolbild IMAGO/Rolf Poss Der Tatverdächtige führte über mehrere Stunden sexuelle Handlungen an dem Opfer aus. Anschliessend klaute er sein Handy. (Symbolbild) imago images/imagebroker/A. Bernhard

Darum gehts Ein 18-Jähriger sagte der Polizei, er sei stundenlang von einem anderen Mann vergewaltigt worden.

Die Bilder der Überwachungskameras bestätigen das.

Obwohl der Bahnhof Sicherheitspersonal hat, griff niemand ein.

Warum hat niemand über so viele Stunden eingegriffen? Die Vergewaltigung eines stark alkoholisierter 18-Jährigen an einem U-Bahnhof in München wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet – dennoch konnte der 20 Jahre alte Tatverdächtige sich fünf Stunden an seinem Opfer vergehen, ohne dass Sicherheitspersonal intervenierte.

Beim Opfer handelt es sich laut «Focus» um einen Sprachschüler aus Polen mit Wohnsitz in München. Der Mann soll am Freitagabend an einer Party ausgiebig gefeiert haben. Betrunken machte er sich gegen ein Uhr morgens auf dem Weg zur Station Max-Weber-Platz.

Erst am nächsten Morgen vom Opfer abgelassen

Dort legte er sich hin und schlief ein. In den folgenden knapp fünf Stunden nutzte der 20-Jährige die Handlungsunfähigkeit seines Opfers aus und führte und immer wieder sexuelle Handlungen an ihm durch. Wie eine Polizeisprecherin dem Portal «T-online» erklärte, stehe der Bahnhof in der Zeit, in der sich die Tat ereignet hatte, von einem Münchner Sicherheitsunternehmen beaufsichtigt. Ob dessen Angestellte etwas gesehen haben, sei bislang unklar.

Erst in den frühen Morgenstunden soll der 20-Jährige von seinem Opfer abgelassen haben, dabei klaute er sein Handy. Der 18-jährige Student kehrte nach Behördenangaben selbständig nach Hause zurück und erstattete im Laufe des nächsten Tages Anzeige bei der Polizei. Die Beamten nutzten die Mobildaten seines Handys, um den mutmasslichen Vergewaltiger zu orten und verhafteten den 20-Jährigen.

Was zeigen die Bilder der Überwachungskameras?

Die Aufnahmen der Überwachungskameras bestätigen die Version des 18-Jährigen. Auf den Aufzeichnungen sei zu erkennen, wie der Täter sein Opfer unter anderem anal vergewaltigt habe, sagte die Polizeisprecherin. Ausserdem habe der Täter noch weitere sexuelle Handlungen am 18-Jährigen vorgenommen. Der 20-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Wie es dazu kam, dass niemand die Tat in dem U-Bahnhof bemerkte, sei «noch ein Rätsel», erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz