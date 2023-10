Bahnhof Kemptthal: Pendlerfrust wegen Zugausfällen

Pendler mussten sich am Mittwochmorgen in Geduld üben. Wie die SBB am frühen Mittwochmorgen mitteilte, war der Bahnverkehr im Bahnhof Kemptthal eingeschränkt. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen waren die Linien IC5, S7, S8, S11, S23.