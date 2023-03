Am Wochenende : Bahnhof Luzern komplett gesperrt – so kommst du trotzdem ans Ziel

1 / 5 Am kommenden Wochenende wird der Bahnhof Luzern für rund 51 Stunden gesperrt. 20min/Community Der Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten: So werden beispielsweise fünf neue Weichen eingesetzt. 20min/Gianni Walther Die SBB bietet Reisenden, die nach oder von Luzern reisen müssen, Busse von und zu den Bahnhöfen Ebikon, Emmenbrücke, Sursee und Littau an. 20min/Gianni Walther

Darum gehts: Der Bahnhof Luzern wird vom 18. bis 20. März 2023 gesperrt.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten, die auf der Langensandbrücke durchgeführt werden.

Auch andere Stadtteile werden von den Bauarbeiten der SBB betroffen sein.

Die SBB empfiehlt, die Fahrpläne der Züge und Busse von und nach Luzern im Voraus per App oder Website zu prüfen.

Seit September 2022 führt die SBB eine Reihe von Bauarbeiten beim Bahnhof Luzern durch. Die Arbeiten werden im Rahmen des Projekts «Zugfolgezeitenverkürzung Luzern» durchgeführt. Dessen Ziel ist es, die Pünktlichkeit und Sicherheit der mehr als 680 Züge, die täglich auf den zwei Gleisen im Abschnitt Gütsch ein- und ausfahren, weiterhin zu gewährleisten. Der Grossteil der Arbeiten findet am kommenden Wochenende statt, an dem der Bahnhof für etwa 51 Stunden gesperrt sein wird.

Bahnersatzbusse aus Ebikon, Emmenbrücke, Littau und Sursee

Von Samstag, 18. März, ab 0.30 Uhr bis Montag, 20. März 2023, um fünf Uhr verkehren keine Züge von und nach Luzern – mit Ausnahme der Züge der Zentralbahn. Wer nach Luzern reisen will, muss Züge benutzen, die bis Ebikon, Sursee, Emmenbrücke, Littau und Luzern Verkehrshaus fahren. Ab den Bahnhöfen Ebikon, Emmenbrücke und Littau fahren Ersatzbusse bis zum Inseliquai in Luzern und wieder zurück. Ab der Station Luzern Verkehrshaus verkehren die VBL-Buslinien 6, 8 und 24.

Sperrungen des Bahnhofs gab es auch schon 2018 und 2020. Im Jahr 2020 gab es sogar eine Totalsperre, inklusive Unterbrechung der Zentralbahnzüge. «Die Sperrwochenenden sind gut verlaufen, die Reisenden waren informiert und die Ersatzkonzepte haben funktioniert», sagt SBB-Sprecherin Fabienne Wittwer auf Anfrage. «Die Erfahrungen aus der Vergangenheit konnten bei der Planung der bevorstehenden Sperrung einbezogen werden.»

Reist du oft mit dem Zug? Natürlich. Es ist der bequemste Weg, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Ich fahre manchmal mit dem Zug, aber das ist nicht mein Lieblingsverkehrsmittel. Nur selten. Ich ziehe es vor, mit privaten Verkehrsmitteln zu reisen. Ich fahre nie mit dem Zug. Wenn ich so viel Geld ausgeben muss, nehme ich lieber ein Flugzeug.

Um ein Chaos am Bahnhof zu vermeiden, informierte die SBB die Reisenden auf verschiedenen Kanälen über die Fahrplanänderungen. «Unter anderem wurde ein Mailing an Reisende aus dem betroffenen Einzugsgebiet verschickt, Zeitungsinserate publiziert und Anzeigen auf den Screens in Zügen und Bussen geschaltet», so Wittwer weiter.

Zudem wird es möglich sein, sich dank Monitoren direkt im Bahnhof Luzern und an den Bahnhöfen der Region über Fahrplanänderungen zu informieren. «Weiter stehen während des ganzen Wochenendes zahlreiche Mitarbeitende der SBB an den Bahnhöfen für die Unterstützung der Reisenden im Einsatz», fügt Wittwer hinzu. Die SBB fordert die Reisenden jedoch auf, sich über Fahrplanänderungen per App oder auf der SBB-Website zu informieren.



80 Kilometer neue Kabel, 1000 Meter neue Gleise

Zu den Bauarbeiten, die an dem kommenden Wochenende durchgeführt werden, gehört der Einbau von fünf neuen Weichen bei der Langensandbrücke. «Um diese Arbeiten im Gleisfeld des Bahnhofs Luzern durchführen zu können, werden auch die benachbarten Gleise für Logistik und Montage benötigt. Darum muss die Zufahrt zu den SBB Gleisen des Bahnhofs gesperrt werden», so die SBB.

Die Arbeiten werden jedoch nicht nur den Bahnhofsbereich betreffen: «Gleichzeitig werden wir bei der Strassenunterführung Kreuzstutz eine Brücke ersetzen und ein 100 Tonnen schweres Brückenelement platzieren», so die SBB weiter. Wegen der Baustelle werden die St. Karlistrasse und die Lädelistrasse von 18 Uhr am Freitag bis sechs Uhr am Montag durchgehend gesperrt sein. Eine Umleitung wird vor Ort signalisiert. Die VBL-Busse werden ebenfalls umgeleitet.