Der Bahnhof in Schiers GR wird durch Feuer beschädigt

In Schiers GR brannte in der Nacht ein Güterschuppen beim Bahnhof.

Kurz nach Mitternacht erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass in Schiers GR beim Bahnhof ein Feuer zu sehen sei. Die ausgerückte Feuerwehr Vorderprättigau fand den Güterschuppen am angebauten Bahnhofsgebäude praktisch in Vollbrand vor. Das Feuer sprang anschliessend auf Teile des Bahnhofgebäudes, in dem auch eine Wohnung untergebracht ist.