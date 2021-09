Spiez BE : Bahnhof wegen Chemievorfall gesperrt, eine Person im Spital

In der Nacht auf Freitag hat sich am Bahnhof Spiez ein Chemievorfall ereignet. Bei einem Tanklastwagen wurde eine geringe Konzentration einer chemischen Substanz gemessen.

Am Freitag, 24. September, kurz nach 1.20 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Chemievorfall am Bahnhof Spiez gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen hielt eine Güterwagenkomposition mit Lastwagen am Bahnhof in Spiez an, wobei durch den Lokführer ein beissender Geruch festgestellt wurde.