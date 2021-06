Wegen Unwetterschäden - Bahnhof Zürich Flughafen bis auf Weiteres für Zugverkehr gesperrt. 

Die Bahnstrecke via Zürich Flughafen ist vorläufig gesperrt: Der Züge des Fernverkehrs zwischen Zürich und der Ostschweiz werden umgeleitet und halten nicht in Zürich Flughafen. Der Züge der Linien IR36 (Zürich Flughafen–Basel SBB), S2 (Zürich Flughafen–Ziegelbrücke) und S16 (Zürich Flughafen–Herrliberg-Feldmeilen) wenden vorzeitig in Zürich Oerlikon. Reisende vom und zum Flughafen Zürich benützen die Trams der Linien der 10 und 12 sowie die Buslinien.

Gleisanlagen stehen unter Wasser

Nach intensiven Starkniederschlägen in der Flughafenregion war am späten Mittwochabend Wasser in den Bahnhof Zürich Flughafen eingetreten. Davon tangiert waren auch die Fahrleitungen, die abgestellt werden mussten. Der Wassereinbruch konnte in der Nacht gestoppt werden, die Gleisanlagen stehen jedoch mehrere Zentimeter unter Wasser. Fachleute der SBB und ihrer Partnerorganisationen sind daran, die Schäden zu eruieren und zu beheben.