Romanshorn: Hast du diesen Mann gesehen? – Bahnhofkiosk überfallen

Dieser Mann überfiel am Dienstagabend den Bahnhofkiosk in Romanshorn.

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstagabend den Bahnhofkiosk in Romanshorn TG überfallen. Der Täter betrat gegen 21.20 Uhr den Bahnhofkiosk, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Kurz darauf verliess er mit der Beute den Kiosk und flüchtete, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die Angestellte wurde beim Raubüberfall nicht verletzt.