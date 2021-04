In Richtung Aathal - Bahnstrecke bei Uster wegen Brand neben Gleis zeitweise blockiert

In der Nähe des Bahnhofs Uster war am Freitagmorgen ein Löscheinsatz der Feuerwehr im Gange. Mehrere News-Scouts schicken Fotos von einem Brand in einem Haus an der Bahnlinie. Wie die SBB auf Anfrage bestätigt, war die Strecke zwischen Uster und Aathal blockiert.