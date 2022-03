Frauenfeld TG – Bahnübergang trotz Wechselblinkanlage überquert – Auto stösst mit Zug zusammen

In Frauenfeld kam es am Donnerstag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Zug.

Kurz vor 16.45 Uhr war ein 86-jähriger Autofahrer auf der St. Gallerstrasse in Richtung Matzingen unterwegs. Er wollte trotz der eingeschalteten Wechselblinkanlage den Bahnübergang in Richtung Reutenenstrasse überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit der Frauenfeld-Wil-Bahn, die ebenfalls in Richtung Matzingen fuhr. «Der genaue Unfallhergang wird zurzeit von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt», sagt Claudia Brunner, Sprecherin der Kantonspolizei, gegenüber 20 Minuten.