Ausfälle und Verspätungen

Panne im Bahnhof Bern legt Zugverkehr lahm

Der Bahnverkehr im Hauptbahnhof Bern ist beeinträchtigt. Wie lange die Störung dauert, ist noch unklar.

Eine technische Störung an der Bahnanlage hat am Donnerstagmorgen den Bahnverkehr im Hauptbahnhof Bern beeinträchtigt. Das teilten die SBB via Twitter mit. Augenzeugen berichteten von mehreren Zugausfällen und Verspätungen. Die Dauer der Störung ist unbestimmt. Ein SBB-Sprecher machte auf Anfrage keine weiteren Angaben.