Biel BE : Bahnverkehr nach Unfall mit Auto unterbrochen

In Biel ist in der Nacht auf Samstag eine Autolenkerin mit einem Zug der Aare-Seeland-Bahn kollidiert, den sie beim Abbiegen übersehen hatte. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt.

Der betroffene Strassenabschnitt musste ebenfalls mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zur Abklärungen des Unfallhergangs dauern an.

Beim Bahnübergang Salzhausstrasse kollidierte die Autolenkerin mit einem Zug, der von Biel her kam. Die 30-Jährige hatte ihn übersehen, als sie von der Murtenstrasse abbog.

