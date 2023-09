SBB: Trotz Passagier-Rekord bleibt Schuldenberg hoch

Das Unternehmen gibt sich aber selbstkritisch. In der Westschweiz und im Tessin müsse die Pünktlichkeitsquote noch verbessert werden.

Auch die Pünktlichkeit der Züge sei so gut wie noch nie.

Gute Nachrichten für die SBB : Drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die Gesamtlage des Unternehmens nun wieder stabilisiert: Im März 2023 wurde erstmals das Vor-Corona-Niveau bei der Anzahl der Reisenden übertroffen. Seitdem bleibt die Nachfrage sogar höher als im Jahr 2019. Im ersten Halbjahr 2023 waren täglich 1,33 Millionen Menschen mit den Zügen der SBB unterwegs, was einem Anstieg von 21,4 Prozent gegenüber 2022 und 3,04 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Erstmals seit Corona wurden auch wieder schwarze Zahlen geschrieben: Der Gewinn lag bei 99,9 Millionen Franken.

Besonders gross war die Erholung im Fernverkehr : Dort konnte man 13,7 Millionen Franken einnehmen. Trotz der positiven Gesamtbilanz betont man bei der SBB, weiter sparen zu müssen: Die Verschuldung liege mit 11,4 Milliarden Franken nach wie vor sehr hoch. Der Gewinn sei ausserdem zu niedrig, um die nötigen Investitionen tätigen zu können. Um die Situation zu stabilisieren, strebt die SBB einen Jahresgewinn von 400 bis 500 Millionen Franken an.

Trotz hoher Pünktlichkeit sinkt die Kundenzufriedenheit

Indes ist die Pünktlichkeit bei der SBB so hoch wie nie: Im ersten Halbjahr 2023 lag sie bei 93,6 Prozent, bei der Anschlusspünktlichkeit sogar bei 98,8 Prozent. Was die Pünktlichkeit im Tessin und der Westschweiz angeht, gibt sich das Unternehmen selbstkritisch: Man sei noch nicht da, wo man hinwolle. Aus diesem Grund würde 2025 ein neuer, verbesserten Fahrplan in der Westschweiz eingeführt. Trotz der hohen Pünktlichkeit der Züge ist die Kundenzufriedenheit leicht gesunken, da es aufgrund der gestiegenen Anzahl von Reisenden weniger freie Sitzplätze gibt.