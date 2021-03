1 Monat vor Saisonstart : Bahrain lockt Formel 1 mit Impfangebot

Das Königreich Bahrain bietet der Formel 1 an, alle Beteiligten mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer zu versorgen. Die Verantwortlichen haben das Angebot abgelehnt.

Grosse Aufregung im Formel-1-Zirkus: Am Sonntagabend verschickt der Bahrain International Circuit eine Mitteilung, wonach für alle Teilnehmer des Saisonauftakts am 28. März fünf verschiedene Impfstoffe gegen das Coronavirus bereitstünden.

Eine verpflichtende Absage an die zehn Rennställe existiert zwar nicht, zumal Ferrari, Alfa Romeo und Alpha Tauri als nicht-britische Teams nicht an der Verteilung der Impfstoffe durch das britische Gesundheitssystem beteiligt sind. Es wird jedoch erwartet, dass sich alle Teams den Vorgaben der Formel-1-Bosse anschliessen und auf eine Impfung in Bahrain verzichten.

In der Wüste von Sakhir findet am 28. März der Saisonstart der Formel 1 statt.

Impf-Angebot für die ganze Formel 1

Möglich wäre eine Impfung in Bahrain auch nur deswegen, weil die Formel 1 vom 12. bis 14. März in der Wüste von Sakhir die einzigen Testfahrten vor der Saison durchführen wird. Das erste von insgesamt 23 Rennen in diesem Jahr soll am 28. März in Bahrain gestartet werden. Dadurch sei ein grosser Teil des Formel-1-Personals 21 Tage im Wüsten-Königreich vor Ort – in dem Zeitraum könnten die beiden Dosen des Impfstoffs verabreicht werden.