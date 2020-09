Simbabwe : Bakterien haben Tod von dutzenden Elefanten verursacht

Im afrikanischen Land Simbabwe haben Bakterien zum Tod von 34 Elefanten geführt. Die Tiere wurden in den vergangenen Wochen gefunden.

Die Elefanten wurden in den vergangenen Wochen tot im Pandamasue-Wald gefunden, nahe der Grenze von Botsuana.

In Simbabwe waren den Behörden zufolge Bakterien für den Tod von 34 Elefanten verantwortlich.

In Simbabwe waren den Behörden zufolge Bakterien für den Tod von 34 Elefanten verantwortlich. Labortests hätten ergeben, dass die Tiere an einer Hämorrhagischen Septikämie, auch Pasteurellose genannt, gestorben seien. So informierte Tinashe Farawo, ein Sprecher der nationalen Wildparkbehörde. Diese sei durch das Bakterium Pasteurella multocida vom Typ B verursacht worden.