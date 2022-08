Probiotika in der Hautpflege: Das sind die Vorteile

Joghurt, viel umworbene Abwehrdrinks, fermentiertes Gemüse oder Kombucha: Dass Probiotika förderlich für die Gesundheit sind, ist nicht erst seit gestern bekannt. Daher ist es eigentlich kein Wunder, dass die Bakterienkulturen jetzt auch in Cremes und Seren Einzug gehalten haben, wo sie der Haut gut tun sollen. Selbst in Make-up wie Puder oder Foundation kommen sie vor.

Was sind Probiotika überhaupt?

Probiotika in der Hautpflege

In die Produkte gelangen die Kulturen entweder auf natürlichem Weg – etwa durch Fermentation oder Gärung – oder die künstliche Zuführung. Gerade in der Hautpflege, in der die Organismen immer häufiger vorkommen, ist das oft der Fall. Die Expertin erklärt, wie sie wirken: «Sowohl der Darm als auch die Haut werden von einem sogenannten Mikrobiom besiedelt. Dabei handelt es sich um die Gesamtheit der Mikroorganismen, also allen Bakterien, Viren, Pilzen etc., die in unserem Darm oder auf unserer Hautoberfläche leben.»