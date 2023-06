Bakterium könnte Auslöser von Endometriose sein

Endometriose hat viele Gesichter: Nicht nur die Symptome, unter denen die betroffenen Frauen leiden, können unterschiedlich sein (siehe Box). Sie variieren mitunter auch punkto Zeitpunkt des Auftretens, Dauer und Intensität. Das macht es für Ärztinnen und Ärzte so schwierig, die Erkrankung zu erkennen und richtig zu diagnostizieren.

Obwohl sie seit über 100 Jahren bekannt ist, weiss man erst wenig über sie. So ist auch unbekannt, was sie auslöst. Zumindest war es bisher so.