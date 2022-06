14 Kilometer Stau an Pfingsten: Bald 4 Spuren am Gotthard? Wegen Feiertagsstau steigt der Druck 

Am Pfingstwochenende stauen sich die Autos am Gotthard erneut kilometerlang.

Seit dem Ende der Corona-Massnahmen läuft der Feiertagsverkehr am Gotthard aus dem Ruder: Auch am Pfingstwochenende stauen sich die Autos Richtung Süden stundenlang, an ihrem Höhepunkt ist die Blechlawine 14 Kilometer lang. Am Karfreitag erstreckte sich die Kolonne zeitweise sogar auf 22 Kilometer.