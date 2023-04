Traumpaar: Baldiges Liebes-Aus? Zwischen Cristiano und Georgina soll es kriseln

Der Fussballer störe sich am Verhalten des Models, wie diverse spanische Medien schreiben.

Seit sieben Jahren sind Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo und Model Georgina Rodríguez ein Paar – doch nun soll die Liebe zwischen den beiden bröckeln. Wie spanische Medien berichten, kriselt es seit dem Wechsel des 38-Jährigen zum Saudi-Club Al-Nassr per Anfang Jahr auf privater Ebene. Allerdings nicht etwa wegen Ronaldo, sondern wegen Georgina, wie «El Futbolero» schreibt.

Die einstige Gucci-Verkäuferin soll sich seit der Übersiedelung in den Wüstenstaat egozentrisch und hochmütig geben – obwohl sie in ihrer Netflix-Serie «I am Georgina» versucht, das gegenteilige Bild zu vermitteln. Zudem vernachlässige die 29-Jährige Ronaldo und die Kinder zunehmend, heisst es. Dies stosse dem fünffachen Weltfussballer sauer auf.