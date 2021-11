Thailand : Bald darfst du die weltberühmte Maya Bay aus «The Beach» wieder betreten

Seit dem 1. November können vollständig geimpfte Personen wieder ohne Quarantäne nach Thailand reisen. Auch die Maya Bay darf bald wieder betreten werden. Deren Schliessung hatte jedoch nichts mit der Pandemie zu tun.

1 / 5 Der unter Naturschutz stehende Strand ist seit 2018 für Touristen und Touristinnen gesperrt. iStock Seit dem Film «The Beach» wurde die Maya Bay von Reisenden aus aller Welt überrannt. iStock Der Massentourismus führte zu Umweltschäden. iStock

Darum gehts Die Maya Bay in Thailand wurde durch den Film «The Beach» weltberühmt.

Der Massentourismus führte jedoch zu grossen Umweltschäden.

Ab 1. Januar 2022 darf die Bucht wieder von Touristen und Touristinnen betreten werden.

Die thailändischen Behörden haben einen Termin für die Wiedereröffnung der weltberühmten Maya Bay, die durch den Film «The Beach» aus dem Jahr 2000 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle berühmt wurde, bekanntgegeben. Die paradiesische Bucht wird am 1. Januar 2022 wieder für Touristen und Touristinnen geöffnet, wie die thailändische Nationalpark-Behörde mitteilte.



Doch im Gegensatz zu den vielen Attraktionen, die in den letzten Monaten wieder geöffnet wurden, hatte die Schliessung der Maya Bay nichts mit der Pandemie zu tun. Das beliebte Reiseziel ist seit 2018 für Touristen gesperrt, damit sich die Natur von den negativen Folgen des Massentourismus erholen kann. Nach offiziellen Zahlen tummelten sich zu Spitzenzeiten bis zu 5000 Menschen täglich an dem berühmten Strand der Insel Ko Phi Phi Leh in der Andamanensee im Süden des thailändischen Königreichs.

Boote dürfen nicht mehr in die Bucht fahren

«Die Maya Bay stösst bei Touristen aus aller Welt auf grosses Interesse. Dies hat jedoch auch zu einer Verschlechterung zu Umweltschäden geführt, insbesondere bei den Korallen», sagte Varawut Silpa-Archa, Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, in der am 14. November veröffentlichten Erklärung. «Nach der Schliessung der Bucht ist sie heute wieder in einem guten Zustand.»



Thailand scheint aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Boote werden nicht mehr in die Bucht einfahren können. Stattdessen werden die Touristen und Touristinnen an einer Anlegestelle auf der Rückseite der Insel abseits der berühmten Bucht abgesetzt. Dort dürfen jeweils nur acht Schnellboote anlegen, und die Besuchszeit ist auf eine Stunde begrenzt, wobei maximal 300 Touristen und Touristinnen pro Runde zugelassen sind. Die Bucht darf nur zwischen 10 und 16 Uhr betreten werden.

Thailand hat sich monatelang abgeschottet

Am 1. November lockerte Thailand seine Quarantänebeschränkungen für Reisende, die sich mindestens 21 Tage in einem der 63 zugelassenen Länder und Gebiete mit geringem Risiko aufgehalten haben – darunter auch in der Schweiz. Ankommende Reisende, die diese Anforderungen erfüllen, müssen eine Nacht in einem von der Regierung genehmigten Hotel verbringen, während sie auf die Ergebnisse eines Covid-19-Tests warten, der bei ihrer Ankunft durchgeführt wird.

Thailand ohne Touristen Im Süden des Landes trifft man auf Wasserbüffel, rosarote Delfine und menschenleere Strände.



Touristen und Touristinnen, die nicht vollständig mit einem zugelassenen Impfstoff geimpft sind, müssen sich nach ihrer Ankunft zehn Tage lang in einem im Voraus gebuchten, von der Regierung zugelassenen Hotel in Quarantäne begehen.



Das südostasiatische Land hatte die Corona-Pandemie lange Zeit gut im Griff. Die Grenzen zum Königreich waren monatelang geschlossen. Bei der Grenzöffnung mussten Einreisende für zwei Wochen in Quarantäne. Im Frühling diesen Jahres breitete sich das Virus jedoch auch in Thailand aus. Besonders die notorisch überfüllten Gefängnisse des Landes entwickelten sich zu Corona-Hotpsots.

