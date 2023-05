ChatGPT gibt es als kostenlose App für dein Smartphone

In den kommenden Wochen soll die App auch ausserhalb der USA downloadbar sein.

ChatGPT ist eine Software auf Basis künstlicher Intelligenz , die auf gewaltige Mengen von Texten und Daten trainiert wurde, menschliche Sprache nachzuahmen. OpenAI machte ChatGPT im vergangenen Jahr öffentlich zugänglich und löste damit Bewunderung für die Fähigkeiten der Software aus. Nun soll die künstliche Intelligenz aufs Smartphone kommen. In den App Stores gibt es bereits eine Vielzahl an Apps, die auf den Hype um ChatGPT aufgesprungen sind. Wie das Tech-Portal Futurezone schreibt, soll nun durch die offizielle App Schluss mit den Fake-Angeboten sein.

Im Gegensatz zur Desktop-Version ist es auf dem Smartphone möglich, Spracheingabe zu integrieren, wie OpenAI in einem Blogeintrag schreibt. Die firmeneigene Spracherkennung nennt sich Whisper. Die offizielle App von ChatGPT ist zuerst nur in den USA verfügbar. Nach und nach sollen in den kommenden Wochen aber auch andere Länder Zugriff auf die App im Store bekommen. Zuerst ist die App nur für iOS-Geräte verfügbar, «bald» soll sie aber auch auf Android-Geräten downloadbar sein.