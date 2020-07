vor 1h

Schnelle Flitzer

Bald gibt es die mietbaren E-Scooter auch in Bern

Nach Zürich sollen nun auch in Bern E-Scooter einfach per App gemietet werden können. Das Projekt läuft vorerst für ein Jahr – der Gemeinderat hat es an strenge Auflagen geknüpft.

1 / 7 E-Scooter in Zürich. Bald können die Fahrzeuge auch in Bern ausgeliehen werden. KEYSTONE Dies hat der Berner Gemeinderat entschieden. KEYSTONE Vorerst soll es 200 E-Scooter geben. KEYSTONE

Darum gehts Der Berner Gemeinderat hat entschieden, dass auch in Bern E-Scooter gemietet werden können.

Die Stadt hat jedoch strenge Bedingungen gestellt.

Die Testphase läuft für ein Jahr, vorerst sollen 200 bid 250 E-Scooter angeboten werden.

Über eine App können die Fahrzeuge gemietet werden.

Auch in Bern sollen künftig E-Scooter verleiht werden dürfen. Das hat der Gemeinderat entschieden, wie er am Dienstag mitteilte. Allerdings sollen strenge Auflagen gelten.

So soll die Flottengrösse vorerst auf 200 E-Scooter beschränkt sein. Sollten im Bewilligungsverfahren zwei Anbieter den Zuschlag erhalten, sind insgesamt 250 E-Trottinette auf dem Stadtgebiet erlaubt. Weiter wurden scooterfreie Zone definiert. Dazu gehören grosse Teile der Innenstadt.

Die Bewilligung wird vorerst für ein Jahr gelten. Anschliessend ist eine Evaluation vorgesehen. Das Bewilligungsverfahren wird an diesem Mittwoch eröffnet und dauert bis 21. August.

Nicht nur beliebt

E-Scooter sorgten in anderen Städten für Unmut, weil sie überall abgestellt wurden und dadurch in den Augen mancher Betrachter das Stadtbild störten. In Bern werden die E-Trottinette überall dort abgestellt werden können, wo dies auch für Velos erlaubt ist. Über eine App können die Fahrzeuge lokalisiert, gebucht und ausgeliehen werden.

Der Gemeinderat weist darauf hin, dass E-Trottinette ausschliesslich auf der Strasse und auf Velowegen gefahren werden dürfen. Die Benützung der Trottoirs ist verboten.