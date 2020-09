Stefan Meierhans

Preisüberwacher legt sich mit Konzernen an

Stefan Meierhans ist seit 2008 als Schweizer Preisüberwacher tätig. In seiner Funktion als «Monsieur Prix» legt er sich regelmässig mit Grosskonzernen und ganzen Branchen an. Zuletzt verlangte Meierhans etwa von der Post, dass es weiterhin Rabatte gibt, wenn Kunden ihre Päckli selbstständig mit online bezogenen Etiketten anschreiben. Er argumentiert, dass die Post versuche, die finanziellen Probleme von Postfinance auf die Brief- und Paketkunden abzuwenden. Sollte die Post vorhaben, die Preise bei den Briefen und Paketen zu erhöhen, werde er das sehr genau prüfen, schreibt er in seinem Blog: «Und dabei im Hinterkopf behalten, dass man, wenn man in einem Landgasthof Znacht isst, auch nur sein Essen zahlt und nicht die drei defizitären Gästezimmer im Obergeschoss, die auch noch da wären.»