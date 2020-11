Ruedi Müller ist ein eingesessener Oldtimer-Fan, Mitglied in zwölf Clubs und Dachverband. Der 72-jährige Pensionär organisiert regelmässig den Anlass «Oldtimer in Obwalden», der in diesem Jahr ebenfalls Corona zum Opfer fiel. Für ihn kein Grund, kürzerzutreten: «Ich kann meine Hände nicht einfach in den Schoss legen, dann wird mir langweilig», so Müller. Zusammen mit seinem vierköpfigen Team beschloss er kurzerhand, stattdessen ein Autokino zu veranstalten.