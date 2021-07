Neue Vertriebskanäle - Bald gibts Kellogg’s Cornflakes aus dem Automaten

Geplant sind etwa Cornflakes-Automaten in Firmen und an Bahnhöfen

So will das Unternehmen weniger abhängig von den Detailhändlern werden.

Cornflakes aus dem Automaten, im Onlineshop oder per Lieferdienst: Die Firma Kellogg Company will nicht mehr vom Einzelhandel abhängig sein. Darum baut der Cornflakes-Hersteller zurzeit eigene Vertriebskanäle auf. Den ersten Shop gibt es bereits bei Amazon.

Zudem arbeitet das Unternehmen an eigenen Webshops. Neu will Kellogg’s ins Automatengeschäft einsteigen. Geplant sind Cornflakes-Automaten in Firmen und an Bahnhöfen, wie Oliver Bruns, Geschäftsführer für Kellogg’s in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegenüber der «Welt» bestätigt.