Bald im Kino : «Killers of the Flower Moon» – der neue Hit mit Leonardo DiCaprio

Darum gehts Regisseur Martin Scorseses neuer Film behandelt die Geschichte des Osage-Stammes in Oklahoma, USA.

In den Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone.

Der Film kommt am 19. Oktober in die Schweizer Kinos.

Die Handlung

Im Nordosten Oklahomas, USA, floriert die Erdöl-Industrie. Auf dem Land des Stammes der Osage sprudelt das Öl nur so aus der Erde, der damit einhergehende Reichtum gehört Mitgliedern des Stammes. Europäische Einwanderer lassen sich auf dem Land nieder, um davon zu profitieren. So kehrt Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) aus dem Krieg zurück und kann bei William Hale (Robert De Niro) unterkommen, seinem einflussreichen Onkel, der von allen nur «King» genannt wird. Ernest beginnt, als Taxifahrer zu arbeiten. Seine Kundin Mollie (Lily Gladstone) ist eine reiche Indigene, die ihm gefällt. So legt King ihm nahe, sie zu heiraten, um vom Reichtum zu profitieren. Plötzlich ereignen sich mysteriöse Morde im Stamm der Osage. Um diese zu untersuchen, wird das neu geschaffene FBI einberufen und Tom White (Jesse Plemons) beginnt mit der Aufklärung.



Mollies (Lily Gladstone) Familie gehört zum Osage-Stamm und ist durch das reichlich vorhandene Erdöl sehr wohlhabend geworden. Paramount Pictures/Apple

Ein «Terrorregime»

Dieser True-Crime-Thriller von Martin Scorsese erzählt eine wahre Geschichte, die auf dem gleichnamigen Roman von David Grann basiert. Zwischen 1910 und 1930 wurden über 60 Mitglieder des Osage-Stammes ermordet. Neue Untersuchungen ergeben, dass die Umstände der Todesfälle vertuscht wurden, man rechnet inzwischen mit Hunderten Mordfällen. Menschen, die damals Verdächtigungen äusserten oder Beweise lieferten, wurden bedroht oder ebenfalls ermordet. Zeitungen beschrieben die Morde und Angst in der Bevölkerung als Terrorregime. Das «Bureau of Investigation», FBI, wurde damals neu gegründet und mit der Aufklärung der Mordfälle beauftragt. Doch das stellte sich als sehr schwierig heraus, die Einheimischen wollten nicht mit dem FBI sprechen und schienen bedroht und bestochen worden zu sein. An der Stelle soll nicht gespoilert werden, wer der oder die Verantwortlichen für die Morde waren. So viel vorweg: Es ist kein Cold Case, konnte also aufgeklärt werden.

Das sagen Kritiken

Bislang sind Kritikerinnen und Kritiker begeistert, der Film wird durchs Band weggelobt. So beispielsweise Leonardo DiCaprios schauspielerische Leistung: Als Ernest, der unter der Fuchtel seines Onkels steht, beginne DiCaprio auszusehen wie De Niro. Auch Lily Gladstone wird für ihre ruhige, würdige und kluge Darstellung der Mollie gelobt. Es sei ein äusserst fesselnder Film über eine Geschichte, die Scorsese als Geheimnis amerikanischer Macht sieht, eine versteckte Gewaltepidemie, die den Grundwasserspiegel der Menschheit verseucht, heisst es in einer Kritik des «Guardian».

«Lily Gladstone ist der eigentliche Star des Films» «Evening Standard»



Für das Branchenmagazin «Evening Standard» ist Lily Gladstone der eigentliche Star des Films: Als Mollie spiele sie die bei weitem interessanteste und widersprüchlichste Figur und liefere eine unnahbare, unaufdringliche Glanzleistung ab.

«Killers of the Flower Moon» erscheint am 19. Oktober 2023 in den Schweizer Kinos.

