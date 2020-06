vor 1h

Cardi B und Bruno Mars sind jetzt an der Börse

Die Plattenfirma Warner Music hat kurz vor dem Börsengang am Mittwoch knapp 2 Milliarden Dollar eingesammelt. In der Corona-Krise könnte es daher das grösste Aktiendebüt in den USA im laufenden Jahr sein.

von Dominic Benz

Warner Music ist am Mittwoch an die Börse zurückgekehrt. Für den Börsengang hat die Plattenfirma knapp 2 Milliarden Dollar eingesammelt. Bei Warner unter Vertrag sind Künstler wie Cardi B, Bruno Mars

Die Plattenfirma Warner Music stemmt mitten in der Corona-Krise den grössten Börsengang in den USA im laufenden Jahr. Am Mittwoch sammelte Warner 1,93 Milliarden Dollar ein und damit mehr als erwartet.

Letztlich seien 77 Millionen Aktien für je 25 Dollar zugeteilt worden, teilte die Nummer drei der Welt hinter Universal und Sony mit. Ursprünglich sollten nur 70 Millionen Anteilsscheine in einer Spanne zwischen 23 und 26 Dollar ausgegeben werden.

Steigendes Interesse an Börsendebüts

Die starke Nachfrage gilt als Beweis für das steigende Interesse von Investoren an Börsendebüts, die im März mit der Ausbreitung von Covid-19 zum Erliegen kamen. Ursprünglich wollte das Unternehmen, das Künstler wie Cardi B, Ed Sheeran und Bruno Mars unter Vertrag hat, am Dienstag Details zu der Neuemission bekannt geben. Warner verzichtete darauf, um im Namen des Social-Media-Events #BlackOutTuesday auf Rassismus aufmerksam zu machen.