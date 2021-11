Gesetzesänderung – Bald kann sich jeder für 75 Franken vom Militärdienst befreien lassen

Dann tritt ein neuer Gesetzesartikel in Kraft. Laut diesem reicht künftig ein Gang aufs Zivilstandsamt und eine Gebühr von 75 Franken, um sein Geschlecht im Personenstandsregister zu ändern.

Auf Facebook äussert in diesem Zusammenhang ein User die Frage, ob man sich als Cis-Mann «zur Frau umtragen» lassen könnte, um sich so vor dem Militärdienst oder dem Zahlen der Wehrpflichtersatzabgabe zu drücken. «Mit 30 dann wieder zurück und man hat nur 150.- bezahlt und Tausende Franken gespart», schreibt der Mann. Auch die Auswirkungen des angepassten Geschlechtsantrags auf die Pensionierung wird diskutiert: «Man könnte sich auch vor dem Pensionsalter umtragen lassen und ein Jahr früher die Pension erhalten.»

Missbrauch ist tatsächlich möglich

Das ist tatsächlich möglich: «Ein alleinstehender Mann, der sich zur Frau erklärt, kann etwa bereits mit 64 Jahren eine AHV-Rente beziehen», sagt Michel Montini vom Bundesamt für Justiz. Und Armee-Sprecher Stefan Hofer bestätigt umgekehrt, dass eine 17-jährige Frau, die den Geschlechtseintrag anpasst, zur Aushebung erscheinen und allenfalls in die Rekrutenschule, respektive in den Zivilschutz einrücken muss (siehe Box).

Politikerinnen und Politiker befürchten deshalb Missbrauch der neuen Regelung: «So kann man etwa relativ einfach den Militärdienst umgehen und muss auch keine Ersatzabgabe zahlen», sagt SVP-Ständerat Werner Salzmann. Er hätte sich strengere Überprüfungsmechanismen gewünscht: «Es ist seltsam, dass man ein neues Gesetz so offensichtlich umgehen kann.»

Auch für FDP-Ständerat Andrea Caroni, der sich in der Vergangenheit oft für die Rechte der Gay-Community eingesetzt hat, ist der Missbrauch an sich naheliegend: «Das kann grundsätzlich überall geschehen, wo Frauen und Männer per Gesetz nicht gleichgestellt sind – etwa beim Militärdienst oder dem Rentenalter.»