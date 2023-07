Andermatt UR: Geheime Militärfestung ist zum Bestaunen da

Der Untertagebau erstreckt sich in einem grossen Netzwerk über viele Kilometer.

Es handelt sich um eine riesige Festung, die in den Berg gebaut wurde. Die militärische Anlage galt früher als streng geheim.

Demnächst bekommt die Gotthardfestung zudem einen tonnenschweren Nadelquarz-Kristall, der in der Kristallkaverne ausgestellt wird.

Neu erstrahlt an der Höhlenwand ein Goethe-Gedicht.

In der Gotthardfestung wurde die «Caverna Grande» umgebaut.

Die früher streng geheime Gotthardfestung, gebaut als «Réduit» für die Regierung im Weltkrieg, kann man als Besucher begehen. Nun gibt es dort eine neue Attraktion: Die «Caverna Grande» wurde umgestaltet. In der ersten und grössten der hintereinanderliegenden Kavernen wurde eine neue Lichtinstallation angebracht.

«Wir hatten jahrelang ein sich bewegendes Wandbild, nun war es Zeit für etwas Neues», erklärt Damian Zingg, Museumsleiter des Sasso San Gottardo. An die Felswand projiziert wird jetzt ein Gedicht von Goethe, der «Gesang der Geister über den Wassern».

Thema Wasser ist in Gotthardfestung allgegenwärtig

Um Wasser geht es generell in der Caverna Grande: Denn auf dem Gotthard entspringen der Rhein, die Rhone und der Po. Eine Installation in der Mitte der Grotte zeigt diese höchstgelegene Wasserscheide Europas – sie wurde bei der Umgestaltung aufgefrischt.

Eine weitere Neuerung ist eine Lichtinstallation in einer vorher dunklen Ecke der grossen Kaverne: Jetzt sieht man dort, wie das Wasser durch den Fels rinnt. «Das Thema Wasser ist in der Gotthardfestung allgegenwärtig», sagt der Museumsleiter. Mit dem Goethe-Gedicht wolle man zudem überleiten in die nächste Kaverne, die die Besucherinnen und Besucher über einen Verbindungsstollen erreichen.