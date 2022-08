Uni Freiburg: Bald keine Tierversuche mehr? Forschende entwickeln Alternative

Gehören Tierversuche an Mäusen bald der Vergangenheit an?

Statt an lebenden Mäusen sollen Medikamente nun an 3D-Zellkulturmodellen getestet werden.

In Zusammenarbeit mit der ETH Zürich entwickelt ein Team an der Universität Freiburg eine Alternative zu Tierversuchen in der Krebsforschung. Dank der 3D-Zellkulturmodelle soll in Zukunft in der Forschung auf Versuchstiere teilweise verzichtet werden können. Bisher werden Tumorentwicklungen und Medikamenteneffekte nämlich an Mäusen untersucht, denen eine menschliche Tumorzelle implantiert wurde. Man nennt das Maus-Xenograft-Modell.