Wetter: Sonnige und heisse Temperaturen bleiben

Am Wochenende ist Badewetter angesagt, es wird richtig heiss.

Das gute Wetter kann weiterhin in vollen Zügen genossen werden.

Derzeit wird es von Tag zu Tag wärmer. Nächste Woche kann es dann aber lokal auch zu Gewittern kommen. Am Mittwoch gehen die Temperaturen leicht zurück.

Seit Wochen scheint im Norden der Schweiz die Sonne, das Thermometer pendelt zwischen 23 und 27 Grad. Nun soll es noch wärmer werden. Am Donnerstag und am Freitag bleibt es vorerst noch bei Höchstwerten um die 26 Grad.

So wird das Wochenende

Aufs Wochenende hin wird es dann aber so richtig heiss. Wie die Prognosen von MeteoNews zeigen, soll es am Samstag rund 28 Grad warm werden, am Sonntag dann sogar zwischen 29 und 30 Grad. Im Süden dagegen kann es weiterhin zu Niederschlägen kommen, die Temperaturen klettern auf 25 bis maximal 26 Grad.