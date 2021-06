Facebook Marketplace: Bald können wir auf Whatsapp shoppen

Whatsapp ist für viele der Haupt-Kommunikationskanal, was Texten und Sprachnachrichten verschicken angeht. Bald schon soll der Messenger aber auch für einen anderen Lebensbereich nützlich werden: fürs Shoppen. Denn wie Mark Zuckerberg, Chef von Facebook, zu dem Whatsapp gehört, angekündigt hat, sollen Userinnen und User über Whatsapp schon bald in Shops stöbern können. So soll es einfacher werden, mit Geschäften in Kontakt zu treten, bevor man sich für oder gegen einen Kauf entscheidet.