Nach Bundesratsentscheid - Bald könnten Hunderttausende Corona-Zertifikate auslaufen

Damit passt sich die Schweiz der EU an, damit das Zertifikat auch in deren Mitgliedsstaaten weiterhin gültig ist.

An seiner Sitzung vor einer Woche entschied sich der Bundesrat dazu, die Gültigkeit des Impfzertifikats anzupassen. Mit der neuen Gültigkeit von 270 anstatt wie bis anhin 365 Tagen will der BR gewährleisten, dass das schweizerische Covid-Zertifikat auch weiterhin für die Reise in EU-Länder benutzt werden kann. Die Änderung tritt am ersten Februar in Kraft — und könnte bei vielen Personen, die sich Anfang 2021 impfen liessen, für eine böse Überraschung sorgen.