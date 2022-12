Autonomer Lieferdienst: In Bern kommt das Essen bald mit dem selbstfahrenden Auto

Am Dienstag wurde in Bern das erste autonome Lieferfahrzeug der Schweiz vorgestellt.

Thomas Probst, Vorstandsmitglied der Swiss Association for Autonomous Mobility (SAAM) sagt: «Wir sprechen nur von Warentransport, aber in Zukunft wird man sich auch fragen müssen, ob man als Passagier in ein Fahrzeug einsteigen möchte, in dem kein Fahrer oder Aufpasser sitzt.»