BVG-Reform: «Bald lohnt es sich nicht mehr, eine Pensionskasse zu haben»

Das Parlament berät in dieser Session die Pensionskassen-Reform, am 17. März wird abgestimmt. Der Umwandlungssatz wird gesenkt, dafür sollen 15 Jahrgänge eine Ausgleichszahlung bekommen. Zudem soll die Schwelle für den Eintritt ins BVG-Sparen gesenkt werden.

Auch in der 20-Minuten-Community steht die zweite Säule in starker Kritik.

«Würde wenigstens die Performance stimmen»

Auch in der 20-Minuten-Community hagelt es Kritik. «Da stimme ich den Linken zu, dass die Pensionskassen abzocken», kommentiert User mrgoodkat. «Das wissen wir schon lange!», findet Leserin sara1959. «Würde wenigstens die Performance stimmen. Aber nein, seit Jahren sinkt der Umwandlungssatz. Bald lohnt es sich nicht mehr, eine Pensionskasse zu haben», so Repter.

«Richtig wäre eine Einheitskasse analog der AHV»

Viele Leserinnen und Leser sind für eine Reform – und haben Ideen, wie eine solche aussehen könnte: «Richtig wäre eine Einheitskasse analog der AHV. Dasselbe gilt für die Krankenkassen. Die jetzigen Formen kosten zu viel für all diese unzähligen und unnötigen Verwaltungen», so User HappyDay. User Adam92 schlägt vor: «Wie wäre es mit einer staatlichen oder zumindest Non-Profit-Organisation als freiwillige Alternative zur Arbeitgeber-Pensionskasse?» Und Dimanche denkt: «Das 3-Säulen-System ist in meinen Augen veraltet. Ich bin für ein 2-Säulen-System. Statt an die zweite Säule sollte man das Geld an die Säule 3a einzahlen können.»