Basel: Nach 38 Stunden ist Schluss – beim Staat soll weniger gearbeitet werden

Der Grosse Rat hat einem entsprechenden Vorstoss der SP am Mittwoch ganz knapp zugestimmt.

Sollen Basler Staatsangestellte bald weniger arbeiten? Der Vorstoss der SP will die Wochenarbeitszeit von 42 auf 38 Stunden reduzieren. (Symbolbild)

Die über 11’000 Basler Kantonsangestellten dürfen sich freuen. Vielleicht dürfen sie bei gleichbleibendem Lohn schon bald weniger arbeiten. Hauchdünn mit 48 zu 46 Stimmen bei einer Enthaltung stimmte der Basler Grosse Rat am Mittwoch dem Vorstoss der SP zu, der die 38-Stunden-Woche in Basel-Stadt fordert. Aktuell gilt in der Verwaltung die 42-Stunden-Woche. Das kam unerwartet. Die «Basler Zeitung» (Abo) spricht gar von einem «Coup».