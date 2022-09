Fotovoltaik: Bald schon könnte die Solarpflicht für alle Hausbesitzer kommen

Solarpflicht hat gute Chancen

Ziel: Abhängigkeit von fossiler Energie verringern

Jährlich 500 Megawatt zusätzlicher Strom

Swissolar-Geschäftsführer David Stickelberger zeigt sich glücklich darüber. «Eine Solarpflicht für bestehende Bauten kann einen substanziellen Anteil am erforderlichen Ausbau der Solarenergie liefern», so Stickelberger. Gemäss Schätzungen des Branchenverbands könnte die vorgesehene Änderung jährlich zusätzliche 500 Megawatt liefern.

Zwar wird pro Jahr weniger als ein Prozent der rund zwei Millionen Gebäude in der Schweiz saniert, doch die Pflicht zum Nachrüsten würde trotzdem jedes Jahr mehrere Tausend Hausbesitzerinnen und -besitzer treffen. Der Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) sieht darin einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit sowie in die Eigentumsgarantie – und lehnt den Vorschlag darum ab. «Den Eigentümern würde vorgeschrieben, in eine Anlage zu investieren», so Markus Meier, Direktor des HEV.