Die Schulen in der Stadt Zürich sollen in Tagesschulen überführt werden. Eine Abstimmung darüber ist für 2022 geplant.

Eine Abstimmung darüber ist für 2022 geplant.

Die Mittagsgebühr wird auf neun Franken erhöht.

Geht es nach dem Zürcher Stadtrat und der Schulpflege, sollen ab dem Schuljahr 2023/24 alle Schulen in freiwillige Tagesschulen überführt werden. Eine entsprechende Weisung wurde dem Gemeinderat übergeben, wie der Stadtrat am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Über die flächendeckende Einführung der Tagesschule ist im nächsten Jahr eine Abstimmung geplant. Die Umsetzung dauert voraussichtlich sieben Jahre.

Das Modell, das seit sechs Jahren erprobt wird, bewähre sich, heisst es. Zwei externe Evaluationen zeigten, dass die Tagesschule bei Eltern, Personal und Kindern eine hohe Akzeptanz geniesse. «Die Eltern nennen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als wichtigen Grund für die Teilnahme. Die Lehrpersonen sehen neue Möglichkeiten zur Beziehungsgestaltung mit den Kindern. Die Kinder schätzen das Zusammensein und die vielfältigen Angebote.»

Betreuung bis 15.30 Uhr

2016 startete das Pilotprojekt «Tagesschule 2025» mit sechs Schulen. Seit 2019 kamen weitere 24 Pilotschulen dazu, nachdem das Volk dazu deutlich Ja gesagt hatte. In der Tagesschule bleiben die Schülerinnen und Schüler über Mittag vor Ort, wenn sie auch am Nachmittag in der Schule sind. Sie erhalten in der 80-minütigen Pause eine warme Mahlzeit. Neben den bewährten Kernelementen sollen offene und unentgeltliche Betreuungsangebote am Nachmittag von Unterrichtsschluss bis 15.30 Uhr hinzukommen.

Die Ausweitung der Angebote kostet Geld. Deshalb wird der Einheitstarif angepasst, wie der Stadtrat schreibt. «Für Familien mit tiefer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit beträgt der Mindesttarif 4.50 Franken, der Maximaltarif für die gebundenen Mittage wird neu neun Franken betragen.» Die Kosten für die Betreuungsleistungen werden vollumfänglich von der Stadt übernommen. Heute betragen die Kosten zwischen 4.50 und 6 Franken.

